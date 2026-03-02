Dove vedere in tv Italia-Svezia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Domani, martedì 3 marzo, alle ore 18:15, si disputa Italia-Svezia, una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. L’incontro si svolge in Brasile, dove si deciderà l’accesso alle fasi successive del torneo. La sfida si può seguire in diretta TV o in streaming, con dettagli sulla programmazione disponibili per gli appassionati di calcio femminile.

Sta per cominciare la scalata verso il palcoscenico più prestigioso tra tutti. Domani, martedì 3 marzo, alle ore 18:15 si gioca Italia-Svezia, delicatissimo primo incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, in scena in Brasile dal 24 giugno al 27 luglio. Un esordio importante per le giocatrici del CT Andrea Soncin, pronte a ben figurare davanti al pubblico dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria presentandosi al cospetto di una squadra competitiva, con più esperienza sulle spalle. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di proseguire lo splendido percorso intrapreso in tempi recenti e culminato con l’ottimo Europeo disputato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

