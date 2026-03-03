Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano A1 volley femminile 2026 | orario programma gara-2 streaming

Martedì sera, in tv o in streaming, si può seguire la partita di volley femminile tra Vallefoglia e Milano, valida per i playoff di A1 2026. Milano ha vinto in casa con un punteggio di 3-0 nella prima gara, portandosi in vantaggio nella serie dei quarti di finale. La gara di ritorno è programmata come secondo appuntamento della serie.

Milano ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nei playoff scudetto, sconfiggendo Vallefoglia con un secco 3-0 e si è portata in vantaggio nella serie dei quarti di finale. Le meneghine conducono per 1-0 e sono dunque a metà dell’opera: serve un’altra vittoria per qualificarsi alla semifinale da disputare contro la vincente di Scandicci-Bergamo, mentre le marchigiane sono chiamate a imporsi nel secondo confronto se vorranno meritarsi la bella di spareggio. La gara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo (ore 20.30) nella tana delle Tigri, desiderose di replicare l’affermazione conseguita nella regular season di campionato e di complicare il cammino delle favorite lombarde. 🔗 Leggi su Oasport.it

