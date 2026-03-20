Calciomercato Juve deciso il futuro di Holm | ecco che cosa succederà a giugno al difensore svedese

La Juventus ha stabilito il destino di Emil Holm e a giugno il difensore svedese lascerà il club. La società ha comunicato la decisione e sta organizzando le prossime mosse per il calciomercato estivo. Holm, arrivato nella sessione precedente, sarà quindi coinvolto in questa fase di mercato senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Calciomercato Juve, la società ha già deciso il futuro di Emil Holm: ecco che cosa succederà a giugno al difensore svedese. La Juve prepara un profondo restyling sulla corsia difensiva destra in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, il club ha già deciso il futuro di Emil Holm: il calciatore non verrà riscattato e farà ritorno al club di appartenenza. MERCATO JUVE LIVE Parallelamente, si registra il rientro alla Continassa di Joao Mario. Tuttavia, il suo soggiorno a Torino sarà solo di passaggio. Luciano Spalletti ha già bocciato il difensore lusitano durante le sue prime settimane in bianconero, ritenendolo non funzionale al progetto tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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