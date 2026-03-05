Milik Juve il futuro del centravanti polacco è già segnato Ecco che cosa succederà al termine della stagione

Il centravanti polacco continuerà con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. La società ha già deciso di esercitare l’opzione di rinnovo automatico prevista dal contratto, che consente di prolungare l’accordo fino al 2025. Al termine dell’attuale campionato, Milik sarà ancora un giocatore bianconero, senza ulteriori trattative in corso. La decisione è ufficiale e definita.

Milik Juve, che sorpresa dalla Continassa: il polacco alza i giri del proprio motore, cosa filtra in vista della Roma. Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! Milik Juve. Temi più discussi: Juventus, Milik si avvicina al ritorno in campo: allenamento e partitella con la squadra; Milik vede la luce in fondo al tunnel: l'attaccante della Juve festeggia il ritorno in campo sui social; Un calvario di 648 giorni, l'annuncio di Milik commuove la Juve: Torno a fare ciò che amo. Toh, chi si rivede: Milik in gruppo. Non gioca da oltre 600 giorni. E ora? I piani del club. Il centravanti polacco è tornato a lavorare insieme ai compagni di squadra dopo aver saltato una stagione e mezza per infortuni vari: il futuro è lontano da Torino. Juve, Milik verso la rescissione a fine stagione. Arek Milik, attaccante polacco classe 1994 della Juventus, potrebbe essere convocato da mister Spalletti per la gara interna di campionato contro il Pisa, anche se il suo futuro in maglia bianconera. Juve: Milik sorride 'torno a fare ciò che amo'. Il polacco lavora con i compagni e scrive sui social, 'Grazie a tutti'. MILIK TORNA IN CAMPO CON LA MAGLIA DELLA JUVE Lo scenario è assolutamente possibile: il polacco sembra infatti finalmente aver smaltito i problemi fisici e ieri si è allenato interamente col gruppo Spalletti potrebbe così anche convocarlo.