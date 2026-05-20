Doumbia dal Venezia allo Sporting affare definito | cifre e clausola | CM

Il centrocampista di Treviglio si trasferisce dallo Venezia allo Sporting CP. L’accordo tra le due società è stato concluso, con dettagli sulle cifre e sulla clausola rescissoria forniti. Dopo aver contribuito alla promozione in Serie A della squadra di Stroppa, il giocatore lascerà l’Italia per approdare al club portoghese. La trattativa è stata descritta da Calciomercato, secondo cui lo Sporting ha effettuato un blitz in Italia per finalizzare l’operazione.

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Il centrocampista di Treviglio lascerà l’Italia dopo aver trascinato la squadra di Stroppa alla promozione diretta in Serie A Il blitz in Italia dello Sporting CP, raccontato da Calciomercato.it, è stato decisivo. L’affare tra il club portoghese, che temeva la concorrenza dell’odiato Benfica oltre che dei club di Premier, e il Venezia si è di fatto concluso. Il centreocampista di Treviglio, il migliore in assoluto (8 gol e 6 assist) del campionato di B di quest’anno, giocherà in Portogallo nella prossima stagione. Doumbia dal Venezia allo Sporting, affare definito: le cifre (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Come raccolto da CM.IT, il Venezia incasserà 20 milioni di euro più altri possibili 6 milioni di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Doumbia dal Venezia allo Sporting, affare definito: cifre e clausola | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Doumbia dal Venezia allo Sporting, offerta ufficiale in arrivo: i dettagli | CMIssa Doumbia, stella del Venezia, è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con lo Sporting che vuole chiudere subito per il... Pioggia di soldi su Venezia: Doumbia allo Sporting per una cifra da recordUn capolavoro tecnico e finanziario: dopo aver contribuito con 10 gol e 6 assist alla promozione del Venezia in Serie A, Issa Doumbia è ora a un... Acquistato a 1 milione dalla Serie C nel 2024, venduto a 26 dopo la promozione: il #Venezia chiude la cessione di Issa #Doumbia allo Sporting L'attaccante italiano si trasferirà in Portogallo dopo una stagione da 37 presenze e 8 gol in Serie B: l'accordo pre x.com Issa Doumbia (Venezia) si unisce allo Sporting Lisbona per 20M€ + 6M€ in bonus reddit SKY - Sporting CP, in chiusura Doumbia dal Venezia: i dettagliLo Sporting si avvicina sempre di più a Issa Doumbia: è in chiusura il suo arrivo dal Venezia sulla base di 20 milioni di euro più 3 di bonus garantiti, oltre ad altri 3 milioni di bonus legati al rag ... napolimagazine.com Issa Doumbia vola allo Sporting Lisbona | Cessione da record per il Venezia!Issa Doumbia lascia l'Italia e vola in Portogallo allo Sporting Lisbona per 25 milioni. Cessione record per il Venezia ... ilsussidiario.net