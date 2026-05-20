Dostoevskij e dilemmi morali sul palco ad Almese | a Camaleontika arriva Dal Sottosuolo – Underground

Il cartellone della rassegna teatrale Camaleontika si arricchisce di un nuovo appuntamento incentrato sul coinvolgimento diretto degli spettatori. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21:00, l'Auditorium Magnetto di Almese ospiterà lo spettacolo "Dal Sottosuolo – Underground", un'opera di e con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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