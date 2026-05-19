Fjord | Mungiu in Norvegia tra scontro di civiltà e dilemmi morali
Cristian Mungiu, regista noto per aver vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2007 con il film 4 Mesi, 3 Settimane e 2 Giorni, presenta ora il suo sesto lungometraggio. Per la prima volta, il regista si sposta fuori dalla Romania e porta il suo lavoro in Norvegia. L’opera si concentra su temi come lo scontro di civiltà e i dilemmi morali, affrontando questioni complesse e attuali. La sua presenza in questa regione segna un passo importante nella sua carriera cinematografica.
Vero e proprio habitué del Festival di Cannes, dove nel 2007 ha vinto la Palma d’oro con 4 Mesi, 3 Settimane e 2 Giorni, Cristian Mungiu porta sulla Croisette il suo sesto lungometraggio spostandosi per la prima volta fuori dalla Romania. Fjord è ambientato in Norvegia, ma come sempre nei film del regista rumeno il contesto geografico è molto più di una semplice scenografia: è il motore stesso del film, la fonte inesauribile di tutti i dilemmi morali che ne alimentano la tensione. Al centro della storia c’è la famiglia Gheorghiu: padre rumeno, madre norvegese, cinque figli cresciuti secondo una rigida educazione evangelica. Quando si.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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