Fjord | Mungiu in Norvegia tra scontro di civiltà e dilemmi morali

Cristian Mungiu, regista noto per aver vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2007 con il film 4 Mesi, 3 Settimane e 2 Giorni, presenta ora il suo sesto lungometraggio. Per la prima volta, il regista si sposta fuori dalla Romania e porta il suo lavoro in Norvegia. L’opera si concentra su temi come lo scontro di civiltà e i dilemmi morali, affrontando questioni complesse e attuali. La sua presenza in questa regione segna un passo importante nella sua carriera cinematografica.

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