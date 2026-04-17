Bloccati in auto con ecstasy ketamina hascisc e coca | tre in manette

Nella serata del 14 aprile, tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Fiorenzuola mentre erano in auto con diverse sostanze stupefacenti. L'operazione ha portato al sequestro di ecstasy, ketamina, hashish e cocaina. Le tre persone, due donne e un uomo, sono state fermate e denunciate per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'intervento si è concluso con l'arresto e il sequestro delle sostanze.

Nella prima serata del 14 aprile, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fiorenzuola hanno arrestato tre persone, due donne e un uomo, ritenute, in concorso tra loro, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato intorno alle 20.30.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Meno ecstasy più ketamina e coca: il ‘borsino’ della droga in UePer capire come cambia il consumo di droga basta analizzare le acque reflue col loro carico di metaboliti delle sostanze stupefacenti. Leggi anche: Ecstasy e ketamina in auto. Giovane arrestato a Cisanello: "Aveva una mazza da baseball" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bloccati per ore sull'autostrada trappola, tra esasperazione, auto in panne, timori e solidarietà. Michela: Abbiamo aperto le porte del nostro camper, soccorrendo anziani e famiglie; Folle fuga nel traffico finisce con un incidente dopo l'inseguimento: scappano a piedi e vengono bloccati su un'altra auto. Quattro in...; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Bari, il Municipio 2 tra caos parcheggi e traffico bloccato per ore: la rabbia del comitato No Brt. ALESSANDRIA - Prima sorpresi ad armeggiare vicino ad alcune auto poi bloccati prima che entrassero in un alloggio. facebook Ricostruzione sisma 2016 a rischio: pagamenti bloccati e cantieri fermi. Situazione gravissima, serve subito chiarezza e continuità per le comunità colpite - @augustocurtipd x.com