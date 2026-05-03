Coca ed eroina nel tir albanese Due in manette

Gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato oltre 30 chili di droga e circa 300 mila euro in un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini, un ventiseienne marocchino e un cinquantenne albanese. La scoperta è avvenuta durante un’indagine che ha coinvolto un box, un SUV e infine un tir, all’interno del quale sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui cocaina ed eroina.

Prima il box. Poi il suv. E infine il tir. Così gli investigatori della Squadra mobile sono arrivati a sequestrare più di 30 chili di droga e circa 300mila euro, arrestando un ventiseienne marocchino e un cinquantenne albanese. L’operazione scatta nei giorni scorsi, quando gli accertamenti degli specialisti di via Fatebenefratelli, guidati dal dirigente Alfondo Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, li portano in un box di uno stabile di Vizzolo Predabissi: il garage, è il sospetto, viene usato da un nordafricano per stoccare ingenti quantitativi di stupefacenti. Durante uno dei numerosi servizi di osservazione messi in campo per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coca ed eroina nel tir albanese. Due in manette A caccia di droga nel porto di Genova: così 'Ndrangheta e mafia albanese nascondono la cocaina Notizie correlate Leggi anche: Organizzato con tavolino e ombrellone spacciava coca ed eroina Sorpresa con 700 grammi di ovuli di cocaina ed eroina nel corpo: in manette donna residente nel PescareseL'arresto è avvenuto in provincia di Arezzo, dove una donna di nazionalità straniera residente in provincia di Pescara è stata trovata con quasi 70... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Coca ed eroina nel tir albanese. Due in manette; Arrestato ad Alghero con 1 kg di cocaina ed eroina dentro l'addome, droga scoperta con la Tac; Stezzano, persi nel parcheggio mentre si scambiano 27 chili di eroina e cocaina: due in carcere. Coca ed eroina nel tir albanese. Due in manettePrima il box. Poi il suv. E infine il tir. Così gli investigatori della Squadra mobile sono arrivati a sequestrare più di 30 chili di droga e circa 300mila euro, arrestando un ventiseienne marocchino ... ilgiorno.it Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due personeLo scambio nel parcheggio e il box segreto a Vizzolo Predabissi: così è finita la corsa dei due narcotrafficanti ... milanotoday.it Montebelluna | In auto con un etto di cocaina: arrestati - facebook.com facebook