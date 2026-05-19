Un uomo di 48 anni è stato arrestato al casello di Bolzano sud durante un controllo stradale. Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto un doppiofondo nascosto nell’auto, contenente circa mezzo chilo di cocaina. L’arresto è avvenuto sul posto e l’uomo è stato condotto in cella di sicurezza. La droga trovata verrà sottoposta ad analisi per determinarne la qualità e la provenienza, mentre le autorità proseguono le indagini per eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Fermato al casello autostradale di Bolzano sud un uomo di 48 anni, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato per detenzione di droga dopo che la Polizia ha scoperto un doppiofondo professionale nella sua auto. L’operazione è stata condotta nel corso di un controllo predisposto dal Questore durante lo scorso fine settimana. Il controllo al casello e la scoperta della droga Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto presso il casello dell’A22 di Bolzano sud, dove gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, insieme alle pattuglie della Squadra Volante, hanno sottoposto a controllo un’autovettura sospetta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bolzano, operaio arrestato per detenzione di droga: scoperto doppiofondo nell’auto durante un controllo

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