Nella serata del 4 maggio, i carabinieri della stazione di Muggiò hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni, sono stati trovati in casa più di 27.000 euro nascosti e diverse sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un intervento nella zona.

Muggiò (Monza), 11 maggio 2026 – Nella serata del 4 maggio, i carabinieri della Stazione di Muggiò hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne milanese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo di un’auto. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio in via D’Annunzio, quando una pattuglia ha fermato un'auto con a bordo un 33enne — già sottoposto all'obbligo di firma per reati di droga — e la sua convivente di 43 anni. L'ispezione dell'auto ha portato al rinvenimento di un dispositivo lampeggiante blu e di un coltello da cucina di 11 centimetri, motivo per cui il conducente è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muggiò, droga e oltre 27mila euro nascosti in casa: arrestato 39enne

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