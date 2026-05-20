Il doppio ponte di Vallina rappresenta un intervento molto atteso nella zona, con richieste che si sono fatte sentire già dagli anni ’80 per ridurre il traffico intenso. Nel 2005 è stato indetto un concorso di idee internazionale per la progettazione, ma ancora oggi i lavori non sono stati avviati. I sindaci delle aree coinvolte chiedono di accelerare le procedure e di definire con chiarezza le risorse necessarie, dato che i fondi disponibili rimangono ancora un’incognita.

Il doppio ponte di Vallina è una delle opere più attese del territorio. Oggetto di un concorso di idee internazionale nel 2005, è richiesto dai cittadini di zona fin dagli anni ’80 per alleggerire un traffico che oggi è moltiplicato. Nel 2018 Anas e Governo avevano dato il via libera a 55 milioni di euro per realizzarlo, finanziamento confermato più volte dal ministero. Nel maggio 2024 la conferenza dei servizi ha sbloccato definitivamente una situazione rimasta impantanata tra ricorsi (tutti bocciati) e pareri. Il sì al progetto di fattibilità tecnico-economica aveva fatto avviare gli espropri per far posto a un cantiere di 31 mesi per collegare le due sponde all’altezza di Vallina e smistare il traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio ponte Vallina, incognita fondi. I sindaci chiedono un’accelerata

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