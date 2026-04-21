I sindaci di tre comuni della zona hanno scritto al Ministro delle Infrastrutture chiedendo l’avvio immediato dei lavori per il Doppio Ponte di Vallina. La richiesta nasce dalla necessità di procedere con i cantieri, che coinvolgono le amministrazioni locali interessate. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa nelle ultime settimane, evidenziando la volontà di accelerare l’iter per l’avvio dei lavori.

I sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve hanno inviato una comunicazione formale al Ministro delle Infrastrutture, Salvini, per richiedere l’immediata attivazione del cantiere per il Doppio Ponte di Vallina. Francesco Pignotti, Cristina Scaletti e Carlo Boni sollecitano che le risorse finanziarie necessarie vengano confermate con certezza, sottolineando come l’intervento rappresenti un progetto di rilevanza nazionale e una risorsa strategica per l’intera area. L’iter burocratico e la necessità di una risposta concreta. Dopo un percorso caratterizzato da lunghe fasi amministrative e da diverse controversie legali, la strada verso la realizzazione dell’opera appare finalmente spianata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Vallina: i sindaci sfidano Salvini per i cantieri

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