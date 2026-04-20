Ponte di Vallina pressing su Salvini

I sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve hanno inviato una lettera al Ministero delle Infrastrutture per richiedere aggiornamenti sul progetto del Doppio Ponte di Vallina. Nei loro interventi, hanno ribadito l'urgenza di una risposta ufficiale riguardo ai lavori e alle tempistiche previste. La richiesta si inserisce in un continuo confronto tra le amministrazioni locali e le autorità centrali sulla questione.

I sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve – Francesco Pignotti, Cristina Scaletti e Carlo Boni – tornano a sollecitare il Ministero delle Infrastrutture sul Doppio Ponte di Vallina. In una lettera inviata al ministro Matteo Salvini chiedono di “avviare i lavori quanto prima” e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Plot twist: il ponte sullo Stretto slitta ancora. Quale altra promessa mancherà il ministro Salvini Notizie correlate Salvini, prima di fine mandato apro cantiere su Ponte sullo StrettoTempo di lettura: < 1 minuto “Io ho ancora 15 mesi di mandato al Governo da ministro delle Infrastrutture e conto di riuscire a aprire i cantieri del... Salvini: "Fondi per il Ponte non dirottabili su emergenza maltempo"“Se i fondi per il Ponte sullo Stretto sono dirottabili sull’emergenza maltempo? No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscere le cose. Una raccolta di contenuti Ponte di Vallina, pressing su SalviniI sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve – Francesco Pignotti, Cristina Scaletti e Carlo Boni – tornano a sollecitare il Ministero delle Infrastrutture sul Doppio Ponte di Vallina. In una ... firenzetoday.it Doppio Ponte di Vallina, i sindaci scrivono a SalviniAvviare quanto prima i lavori per il Doppio Ponte di Vallina. Un’opera strategica di interesse nazionale attesa da troppi anni dai cittadini. È la richiesta contenuta nella lettera che i sindaci di ... nove.firenze.it