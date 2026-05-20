Doppio pasticcio Inps | dopo la Naspi tocca alle pensioni tra addizionali dimenticate e addendi da restituire

Un nuovo problema tecnico ha coinvolto l’Inps, questa volta colpendo i pensionati. Dopo le difficoltà riscontrate con le indennità di disoccupazione e gli ammortizzatori sociali a febbraio, il sistema ha causato errori anche nel calcolo delle pensioni. Tra le questioni segnalate ci sono addizionali non applicate e somme da restituire, creando confusione tra gli aventi diritto. La situazione si aggiunge a una serie di inconvenienti che coinvolgono diverse prestazioni gestite dall’ente previdenziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui