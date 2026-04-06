Pagamenti Inps aprile 2026 dall' Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI | le date da segnare e la guida

A aprile 2026, l’Inps ha stabilito le date di pagamento per diverse prestazioni, tra cui l’assegno unico, le pensioni e la NASpI. Le scadenze riguardano anche bonus e misure di inclusione sociale, coinvolgendo milioni di cittadini italiani. Il calendario di questo mese si presenta particolarmente fitto, con i pagamenti distribuiti in varie date che interesseranno diverse categorie di beneficiari.

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