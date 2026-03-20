Pensioni aprile ecco chi dovrà restituire mille euro all' Inps per un errore non suo

A marzo, circa 15.000 pensionati hanno ricevuto una pensione errata a causa di un errore nella detrazione fiscale. Per aprile, si prevede che alcuni di loro dovranno restituire circa mille euro all'Inps, anche se l'errore non è stato causato da loro. L'Inps ha comunicato che le cifre coinvolte riguardano specifici casi di errori nel calcolo delle detrazioni.

Sarebbero almeno 15mila i pensionati che nel mese di marzo hanno ricevuto una pensione errata a causa di un'erronea detrazione fiscale. Questa, infatti, spetta solo ai lavoratori dipendenti. A causa di ciò, i pensionati coinvolti dovranno restituire la somma. Inps procederà presto al recupero degli importi servendosi del cedolino di aprile: gli interessati vedranno quindi una trattenuta, che in certi casi potrà essere considerevole. Il nodo centrale di questa vicenda è che anche in passato sono capitati errori amministrativi e in certi casi i beneficiari si sono opposti alla restituzione, cosa che è poi stata riconosciuta dalle varie sentenze, che hanno effettivamente escluso o limitato l'obbligo della restituzione degli importi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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