Dopo Trump Xi riceve Putin Prove di de-escalation fra tre leader indeboliti

Il presidente russo è arrivato a Pechino per incontri ufficiali con il leader cinese, tra cui una visita a Xi Jinping. Durante la visita, i due leader hanno discusso di vari temi e hanno dato il via libera alla realizzazione di un nuovo gasdotto tra i loro Paesi. Questa visita si inserisce in un quadro di incontri tra leader di grandi potenze, dopo le visite di figure come l’ex presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese, che hanno evidenziato segnali di dialogo e di tentativi di ridurre le tensioni.

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Ci si attende che il capo del Cremlino e Xi discuteranno di vari temi: dalla guerra in Ucraina a quella in Iran passando per i rapporti con gli Stati Uniti. In particolare, il consigliere di Putin, Yury Ushakov, ha affermato che i due leader promuoveranno l’«instaurazione di un mondo multipolare», nonché «un nuovo tipo di relazioni internazionali». Ma cerchiamo di entrare maggiormente nel dettaglio. Per quanto riguarda la questione ucraina, la guerra si sta protraendo ormai da oltre quattro anni. Secondo quanto riferito dal Financial Times, Xi, durante il suo recente incontro con Trump, avrebbe dichiarato che lo zar potrebbe pentirsi di aver invaso l’Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dopo Trump, Xi riceve Putin. Prove di de-escalation fra tre leader indeboliti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video President Trump Vs Putin with Conor McGregor Sullo stesso argomento Tutti alla corte di Xi. Dopo Trump, anche Putin vola in CinaDopo il viaggio di Donald Trump a Pechino, la diplomazia internazionale si prepara a un nuovo passaggio cruciale dell’asse sino-russo. Il presidente cinese Xi Jinping riceve a Pechino la leader dell’opposizione taiwaneseDurante il loro incontro nella Grande sala del popolo, Xi ha detto a Cheng che oggi il mondo non è del tutto in pace e che la pace è preziosa. La capitale cinese diventa il centro della diplomazia globale. #Xi riceve #Putin dopo aver accolto #Trump e Pechino si propone come baricentro del mondo. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com Trump ad Axios: Non mi piace la risposta dell'Iran al piano degli USA per porre fine alla guerra reddit Quattro giorni dopo Trump, domani Xi riceve PutinRoma, 18 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin sarà da domani in Cina per una visita di Stato di due giorni che, nel giro di una settimana, riporta Pechino al centro della triangolazion ... askanews.it Xi Jinping incontra Trump da una posizione di forzaLa Cina, dopo aver superato lo scontro commerciale del 2025, si presenta ora più sicura di sé e punta a trattare da pari con gli Stati Uniti ... rsi.ch