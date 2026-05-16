Tutti alla corte di Xi Dopo Trump anche Putin vola in Cina
Recentemente, si sono verificati due viaggi di alto livello tra Cina e leader di grande influenza globale. Dopo la visita di un ex presidente statunitense, anche un altro capo di Stato si sta preparando a recarsi in Cina, rafforzando il legame tra i due paesi. Questi spostamenti evidenziano un’intensificazione dei rapporti tra le due potenze, coinvolgendo figure di rilievo internazionale e segnando un momento importante negli incontri diplomatici tra Cina e Russia.
Dopo il viaggio di Donald Trump a Pechino, la diplomazia internazionale si prepara a un nuovo passaggio cruciale dell’asse sino-russo. Il Cremlino ha infatti annunciato che il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Cina il 19 e 20 maggio per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, in una missione che punta a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Mosca e Pechino. Secondo quanto comunicato dal Cremlino, i due leader discuteranno di come “rafforzare ulteriormente la partnership globale e la cooperazione strategica” tra i due Paesi, oltre che di commercio, energia e relazioni economiche. Putin incontrerà anche il premier cinese Li Qiang. 🔗 Leggi su Formiche.net
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