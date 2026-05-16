Tutti alla corte di Xi Dopo Trump anche Putin vola in Cina

Recentemente, si sono verificati due viaggi di alto livello tra Cina e leader di grande influenza globale. Dopo la visita di un ex presidente statunitense, anche un altro capo di Stato si sta preparando a recarsi in Cina, rafforzando il legame tra i due paesi. Questi spostamenti evidenziano un’intensificazione dei rapporti tra le due potenze, coinvolgendo figure di rilievo internazionale e segnando un momento importante negli incontri diplomatici tra Cina e Russia.

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