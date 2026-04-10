Il presidente cinese ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione taiwanese. Durante l’incontro, sono stati discussi argomenti relativi ai legami tra le due sponde dello stretto di Taiwan. La leader taiwanese ha partecipato alla riunione, che ha avuto luogo nel palazzo presidenziale della capitale cinese. La conversazione si è svolta alla presenza di altri rappresentanti ufficiali delle rispettive parti. La visita ha attirato attenzione internazionale.

Durante il loro incontro nella Grande sala del popolo, Xi ha detto a Cheng che oggi il mondo non è del tutto in pace e che la pace è preziosa. “I compatrioti su entrambe le sponde dello stretto sono tutti cinesi, persone di una stessa famiglia che vogliono pace, sviluppo e cooperazione”, ha affermato Xi, secondo quanto riferito dalle emittenti tv di Taiwan. Cheng ha auspicato che, con l’impegno di entrambe le parti, lo stretto di Taiwan non sia più un luogo di potenziali conflitti, con il rischio che intervergano “forze esterne”. “Le due sponde dello stretto dovrebbero mettere in atto dei meccanismi per garantire il rafforzamento del dialogo e della cooperazione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il presidente cinese Xi Jinping riceve a Pechino la leader dell’opposizione taiwanese

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