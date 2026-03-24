Via al cantiere dopo tanta attesa il municipio si rifà il look

Oggi, 24 marzo, il sindaco di Villafranca Padovana ha comunicato l’avvio dei lavori di ristrutturazione del municipio. Dopo mesi di attese, il cantiere è stato ufficialmente avviato. La riqualificazione interesserà gli esterni e gli spazi interni dell’edificio pubblico. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del municipio.

Ad annunciarlo oggi 24 marzo il sindaco di Villafranca Padovana Luciano Salvò. Il progetto dell’importo complessivo di 153mila euro, prevede un intervento radicale di rifacimento della copertura dell’edificio Il municipio di Villafranca Padovana pronto a rifarsi il look. Ad annunciarlo è stato oggi 24 marzo il primo cittadino Luciano Salvò. «Sono iniziati i lavori di restauro della sede municipale di piazza Marconi, sede degli uffici amministrativi e tecnici del Comune, costruito a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Il progetto - ha riportato il sindaco - dell’importo complessivo di 153mila euro, prevede un intervento radicale di rifacimento della copertura dell’edificio, oltre alla ristrutturazione e all’ampliamento dell’impianto di areazione per il riscaldamento e raffrescamento dei locali». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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