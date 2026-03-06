Presidio di Forza Nuova contro la moschea | quattro pattuglie di carabinieri digos e polizia

Venerdì sera, quattro pattuglie di carabinieri e polizia sono intervenute al drop-in di via Giustizia e davanti all’area designata dalla comunità bengalese per la costruzione di una moschea. Presidio di Forza Nuova contro l’installazione, con le forze dell’ordine che hanno mantenuto la sicurezza durante l’evento. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni.

L'avevano annunciato nei giorni scorsi. Stasera, venerdì 6 marzo, duro attacco a Fratelli d'Italia. «Aprono le porte al radicamento islamico attraverso un loro coordinatore». Prince Howlader portavoce dei bengalesi davanti all'ex segheria: «Questa è proprietà privata» Quattro pattuglie di carabinieri e polizia venerdì sera al drop-in di via Giustizia e davanti all'area che la comunità bengalese vuole destinare a moschea. Ieri Forza Nuova ha tenuto lì il presidio annunciato nei giorni precedenti. Durissimo l'attacco a Fratelli d'Italia. «Fingono di essere patrioti, aprono le porte al radicamento islamico con uno dei loro stessi esponenti». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Campana contro l'aborto, Forza Nuova rinuncia al presidio a Sanremo in solidarietà del vescovoAnnunciato con i toni epici della "battaglia", contro "un popolo che uccide i suoi figli", il presidio di Forza Nuova previsto il 17 gennaio a...

"Capodanno contro lo Stato di polizia", scontri al corteo pro Askatasuna: quattro carabinieri feritiTensione nella notte a Torino durante una manifestazione di protesta promossa dagli attivisti legati al centro sociale Askatasuna, sfociata in...

