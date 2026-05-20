Dopo il Parlamento la denuncia dei lavoratori arriva anche in Regione Lazio
Dopo la discussione in Parlamento, i lavoratori hanno presentato una denuncia anche alla Regione Lazio. La questione è ora all’attenzione delle autorità regionali, mentre i sindacati hanno organizzato iniziative di protesta. La posizione delle istituzioni regionali è ancora da definire, e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane. I lavoratori continuano a chiedere risposte concrete riguardo alle loro richieste, mentre l’attenzione si concentra sulle prossime mosse delle parti coinvolte.
Prima la questione è arrivata in Parlamento, dove è ancora attesa una risposta del governo. Ora è il turno della Regione Lazio e, intanto, a mobilitarsi sono anche i sindacati. Parliamo della denuncia dei lavoratori sul “clima organizzativo e le condizioni di lavoro all’interno del Fondo interprofessionale For.Te”. L’interrogazione era stata presentata dal deputato M5s, Riccardo Tucci, facendo riferimento a comportamenti “della direzione ritenuti vessatori” nei confronti dei lavoratori e a un tasso alto di “dimissioni volontarie”. A oltre un mese di distanza dalla presentazione dell’interrogazione alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, non è ancora arrivata una risposta, come sottolinea lo stesso Tucci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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