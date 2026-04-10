Una denuncia riguardante comportamenti vessatori sul posto di lavoro è stata presentata in Parlamento. Un deputato del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in commissione Lavoro, chiedendo chiarimenti sul clima organizzativo e sulle condizioni di lavoro all’interno di un fondo interprofessionale. La questione riguarda le eventuali vessazioni segnalate dai lavoratori, che sono state portate all’attenzione dell’istituzione parlamentare.

Una denuncia dei lavoratori che arriva in Parlamento. Con l’interrogazione presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro, Riccardo Tucci, sul “clima organizzativo e le condizioni di lavoro all’interno del Fondo interprofessionale For.Te”. Tucci, annunciando l’interrogazione alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, spiega quanto riferito dai lavoratori dell’ente: “A fine 2023 molti dipendenti avrebbero deciso di iscriversi alle organizzazioni sindacali, segnalando situazioni di forte disagio lavorativo e lamentando comportamenti della direzione ritenuti vessatori nei loro confronti”. For.Te è il principale fondo interprofessionale per la formazione e rappresenta diversi settori economici tra piccole, medie e grandi imprese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Comportamenti vessatori”: la denuncia dei lavoratori arriva in Parlamento

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Comportamenti vessatori: la denuncia dei lavoratori arriva in ParlamentoLa denuncia dei lavoratori di un Fondo interprofessionale approda in Parlamento con l'interrogazione alla Camera dei 5 Stelle. lanotiziagiornale.it

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