La denuncia dei diabetici agrigentini arriva in Parlamento | interrogazione all’Ars sui microinfusori

Un gruppo di diabetici di Agrigento ha presentato un’interrogazione all’Ars riguardo alla mancanza di microinfusori per insulina e sensori per il monitoraggio continuo della glicemia forniti dall’Asp di Agrigento. La questione riguarda la sospensione delle forniture di questi dispositivi, che ha portato alla loro discussione nella regione. La richiesta si focalizza sulla problematica legata alla disponibilità di questi strumenti essenziali.

La mancata fornitura di microinfusori per insulina e sensori per il monitoraggio continuo della glicemia da parte dell’Asp di Agrigento finisce all’Assemblea regionale siciliana. Dopo mesi di segnalazioni da parte dell’Associazione giovani diabetici, il deputato Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti e interventi urgenti. Il presidente dell’associazione, Gerlando Grech, parla di una situazione che si trascina da tempo e che mette in difficoltà molti pazienti. "Abbiamo segnalato più volte i ritardi nella consegna di dispositivi fondamentali per la gestione quotidiana del diabete – spiega – perché senza questi strumenti la terapia diventa più complessa e aumenta il rischio di complicanze". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'omicidio di Lecco arriva in Parlamento: interrogazione al ministro PiantedosiIl deputato leghista Eugenio Zoffili chiede l'invio urgente di un contingente dell'esercito a presidio della stazione ferroviaria.

Islam a scuola, il caso Piacenza arriva in Parlamento. Sasso (Lega): “Interrogazione a Valditara”L’inchiesta de Il Giornale sulle attività dell’Istituto Averroè nelle scuole di Piacenza ha innescato una polemica politica, con la Lega che denuncia...