Lautaro Martinez, che pochi giorni fa aveva dichiarato di sentirsi in forma e pronto a riprendere il suo ritmo, si è infortunato di nuovo. La notizia ha colpito i tifosi e lo staff tecnico, che avevano sperato in un recupero rapido dopo il precedente problema. La squadra si trova ora ad affrontare un ulteriore ostacolo, con il ritorno di Martinez ai box che complica le strategie di formazione.

Sembrava una mattinata all’insegna dell’ottimismo in casa Inter, ma la giornata si è conclusa con una delle notizie peggiori possibili per i tifosi e per mister Chivu. Lautaro Martinez si è fermato nuovamente. L’attaccante argentino, rientrato da poco e apparso a tutti più carico che mai, aveva fatto ben sperare: ieri mattina, infatti, si era regolarmente allenato insieme a Marcus Thuram e Alessandro Bastoni. Tutti e tre i giocatori erano usciti malconci e doloranti dalla dura sfida contro la Roma, ma la seduta in gruppo sembrava aver scacciato via le paure. Nel pomeriggio, invece, il colpo di scena sulle condizioni del capitano nerazzurro. Il comunicato ufficiale dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Era tornato “più carico che mai”, ma si è già rotto. Lautaro Martinez si ferma di nuovo

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Nuovo infortunio per Lautaro: cosa si è fatto l'attaccante dell'Inter e i tempi di recuperoL'attaccante argentino si è fermato nuovamente, lo ha annunciato l'Inter con un comunicato ufficiale: cos'è successo e i tempi di recupero del capitano nerazzurro. msn.com

Inter, adesso cambia tutto: Lautaro Martinez stravolge il campionatoL'Inter è tornata a vincere e a convincere contro la Roma: gran parte del merito è di capitan Lautaro Martinez. spaziointer.it

Lautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell’Inter ha un risentimento muscolare. Quante partite salta: https://fanpa.ge/tSCez - facebook.com facebook

Brutta notizia per l' #Inter: altro stop per #LautaroMartinez, salterà il match di #Como. Il comunicato del club x.com