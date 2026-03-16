Progetto TOBIA negli ospedali della provincia di Frosinone | assistenza dedicata alle persone con disabilità complesse

È stato presentato negli ospedali della provincia di Frosinone il progetto TOBIA, un modello organizzativo pensato per l’assistenza alle persone con disabilità complessa che non collaborano. Il progetto mira a offrire un supporto dedicato a questa categoria di pazienti, coinvolgendo diverse strutture sanitarie locali. La proposta si concentra sulla gestione e sul trattamento di queste persone all’interno delle strutture ospedaliere.

Presentato il nuovo modello organizzativo negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino. Maselli: «Rafforziamo l’integrazione socio-sanitaria per i pazienti più fragili» È stato presentato negli ospedali della provincia di Frosinone il progetto TOBIA, il modello organizzativo dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complessa non collaborante. L’iniziativa è stata inaugurata dall’assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, negli ospedali Ospedale Fabrizio Spaziani, Ospedale SS. Trinità e Ospedale Santa Scolastica. Il progetto TOBIA nasce con l’obiettivo di garantire... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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