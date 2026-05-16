Contrasto alla violenza di genere il Comune di Perugia sostiene i progetti a supporto delle donne
Il Comune di Perugia ha annunciato di aver aperto un bando per l’anno 2026, con l’obiettivo di concedere un contributo economico alle donne vittime di violenza. La somma è destinata a finanziare progetti che mirano a favorire l’empowerment e l’autonomia delle donne coinvolte. L’avviso è stato pubblicato ufficialmente e specifica le modalità di richiesta e i criteri di assegnazione del contributo. L’iniziativa fa parte di un’azione concreta contro la violenza di genere promossa dall’amministrazione comunale.
Il Comune di Perugia ha pubblicato l’avviso relativo all’erogazione di un contributo economico, per l’anno 2026, destinato alle donne vittime di violenza e finalizzato a sostenere progetti di empowerment e di sostegno all’autonomia.Come specificato nell’avviso le destinatarie del contributo sono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
lotta contro la violenza sulle donne
Sullo stesso argomento
Liceo Finocchiaro Aprile, “prevenzione primaria” per il contrasto alla violenza di genereVenerdì 6 marzo a Palermo, con inizio alle ore 11:00, al Liceo delle Scienze umane “C.
Contrasto alla violenza di genere: siglato il protocollo in Prefettura con l'associazione "La Crisalide"L’obiettivo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di consolidare la collaborazione tra le Forze di...
Contrasto alla violenza di genere, il Comune di Perugia sostiene i progetti a supporto delle donne ift.tt/qJ4yURk ift.tt/A3tc0Eg x.com
Nasce a Perugia il Progetto Artemisia, un’iniziativa dedicata alla salute di genere, all’inclusione e al contrasto alla violenza, promossa da AFAS insieme a Comitato Artemisia e DSF - Diritti Solidarietà Futuro. Il progetto punta a rendere i servizi sul territorio più facebook
Contrasto alla violenza di genere, il Comune di Perugia sostiene i progetti a supporto delle donnePubblicato l’avviso per l’erogazione di un contributo economico per progetti di empowerment e sostegno all’autonomia ... perugiatoday.it
Perugia, bocciata la mozione di solidarietà ad Arianna CicconeRespinto l’ordine del giorno presentato dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Perugia, per esprimere solidarietà alla giornalista Arianna Ciccone dopo quanto accaduto durante uno dei corte ... umbria24.it