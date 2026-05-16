Contrasto alla violenza di genere il Comune di Perugia sostiene i progetti a supporto delle donne

Il Comune di Perugia ha annunciato di aver aperto un bando per l’anno 2026, con l’obiettivo di concedere un contributo economico alle donne vittime di violenza. La somma è destinata a finanziare progetti che mirano a favorire l’empowerment e l’autonomia delle donne coinvolte. L’avviso è stato pubblicato ufficialmente e specifica le modalità di richiesta e i criteri di assegnazione del contributo. L’iniziativa fa parte di un’azione concreta contro la violenza di genere promossa dall’amministrazione comunale.

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