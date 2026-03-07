Sarà lei a rappresentare l’Italia Eurovision 2026 l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti | Ma Sal Da Vinci?

Simona Ventura ha annunciato che rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2026, sorprendendo molti. Questa comunicazione arriva dopo la conclusione del Festival di Sanremo, dove Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria. Mentre l’attenzione rimane sulla kermesse ligure, l’annuncio di Ventura ha immediatamente catturato l’interesse del pubblico e dei media italiani. La decisione riguarda l’Italia in vista della prossima edizione del concorso musicale europeo.

Qualche giorno fa si è chiuso il Festival di Sanremo, con la vittoria a sorpresa di Sal Da Vinci. Ma mentre l’eco della kermesse ligure continua a far discutere il pubblico, un altro importante concorso musicale ha acceso i riflettori sulla scena europea. Si tratta del San Marino Song Contest, la manifestazione che ogni anno sceglie l’artista destinato a rappresentare il piccolo Stato del Titano all’Eurovision Song Contest. La serata finale, condotta da Simona Ventura, ha regalato spettacolo ma anche un momento inatteso che ha spiazzato molti telespettatori. Il contest si è svolto al Nuovo Teatro Dogana, davanti a circa 670 spettatori, con una produzione scenografica imponente e un investimento stimato attorno al milione di euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sal Da Vinci andrà all’Eurovision e condivide il premio con Geolier: "Un onore rappresentare l'Italia"Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo con Per sempre sì, 38 anni dopo Massimo Ranieri.

Sal Da Vinci, la vittoria di un popolo e l’annuncio sull’EurovisionTempo di lettura: < 1 minuto “ L’emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso...

Eurovision 2026 REACTION: Italy, Sal Da Vinci Per sempre si

Simona Ventura sul palco del Titano a 30 anni dal Festival di San MarinoSimona Ventura sarà alla conduzione del San Marino Song Contest 2026. Un bel ritorno dopo l’esperienza di trent’anni fa alla conduzione insieme a ... corriereromagna.it

Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026: «Ho sempre desiderato poterlo presentare»Simona Ventura torna su un grande palco musicale: sarà lei a condurre la finale del San Marino Song Contest, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, uno degli appuntamenti più attesi della ... corriereadriatico.it

#ElettraLamborghini ospite al San Marino Song Contest fa lo show e anche uno spoiler La Lamborghini è stata ospite ieri sera di #SimonaVentura al San Marino Song Contest dove ha cantato la sua Voilà. Finita l'esibizione la Ventura le ha fatto qualche doma - facebook.com facebook

Daniel Casagrande a Dogana per il San Marino Song Contest 2026 intervista Simona Ventura #sanmarinosongcontest #simonaventura #eurovision2026 #sanmarino x.com