Sarà lei a rappresentare l’Italia Eurovision 2026 l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti | Ma Sal Da Vinci dov’è?

Durante il San Marino Song Contest, Simona Ventura ha annunciato che sarà lei a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2026, suscitando sorpresa tra il pubblico. Nel corso della serata, ha anche chiesto dove fosse Sal Da Vinci, generando confusione e ironia sui social media. La frase ha attirato l’attenzione generale, creando un momento inatteso e discutibile tra gli spettatori presenti e online.

Il San Marino Song Contest è finito sotto i riflettori per un motivo inaspettato: una frase di Simona Ventura che, nel momento clou della serata, ha creato confusione e ha acceso l’ironia del web. Il risultato? Un siparietto pop perfetto da commentare, proprio mentre l’attenzione del pubblico è già calda dopo la chiusura del Festival di Sanremo e la vittoria a sorpresa di Sal Da Vinci. La finale del contest – la manifestazione che ogni anno sceglie chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest – si è svolta al Nuovo Teatro Dogana, davanti a circa 670 spettatori, con una produzione importante e un investimento stimato attorno al milione di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sarà lei a rappresentare l’Italia”. Eurovision 2026, l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti: “Ma Sal Da Vinci dov’è?” “Sarà lei a rappresentare l’Italia”. Eurovision 2026, l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti: “Ma Sal Da Vinci?”Qualche giorno fa si è chiuso il Festival di Sanremo, con la vittoria a sorpresa di Sal Da Vinci. Sal Da Vinci andrà all’Eurovision e condivide il premio con Geolier: "Un onore rappresentare l'Italia"Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo con Per sempre sì, 38 anni dopo Massimo Ranieri. LET US REACT TO ITALY'S SONG FOR EUROVISION 2026 // SAL DA VINCI PER SEMPRE SÌ Tutti gli aggiornamenti su Simona Ventura. Temi più discussi: Simona Ventura: Volevo fare la suora, poi mi sono innamorata della tv; San Marino Song Contest, le 10 wild card. Conduce Simona Ventura; Simona Ventura difende Stefano De Martino: È pronto per il prossimo Sanremo; San Marino Song Contest 2026: chi c'è in gara da Rosa Chemical a Dolcenera. Simona Ventura incorona Senhit: è lei la vincitrice del San Marino Song Contest 2026La conduttrice chivassese le consegna la vittoria: una serata tra pop internazionale, televisione e il sogno dell'Eurovision ... giornalelavoce.it Simona Ventura conduce il San Marino Song Contest: Rosa Chemical sogna l’EurovisionDa Simona Ventura a Rosa Chemical: Torino protagonista nella finale del 6 marzo a Dogana. In palio l’accesso all’Eurovision. quotidianopiemontese.it Eurovision 2026, l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti: “Ma Sal Da Vinci”. Cosa si scopre (VIDEO) - facebook.com facebook Daniel Casagrande a Dogana per il San Marino Song Contest 2026 intervista Simona Ventura #sanmarinosongcontest #simonaventura #eurovision2026 #sanmarino x.com