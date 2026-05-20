Una donna è deceduta nel corso di un’escursione in canoa sul lago Kissimmee, in Florida, a causa di un attacco di alligatore. L’incidente è avvenuto mentre era in compagnia del marito, che ha assistito alla scena. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare la vittima. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto e la presenza di eventuali conseguenze legali.

Una donna della Florida è morta dopo che l’attacco di un alligatore sul lago Kissimmee ha trasformato una gita in canoa con il marito in una tragedia. L’incidente è avvenuto il 6 maggio 2025, nei pressi della foce del Tiger Creek, dove Cynthia Diekema, 61 anni, e suo marito, Dave Diekema, stavano navigando in canoa in acque profonde circa 75 centimetri. Secondo quanto riportato, la coppia ha incrociato un alligatore prima che l’animale si dimenasse improvvisamente, ribaltando la loro canoa e gettandoli entrambi nel lago. Cynthia è finita sopra l’alligatore dopo essere caduta in acqua, e l’animale l’ha quindi attaccata e trascinata via. Purtroppo, solo suo marito è riuscito a salvarsi. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Donna uccisa da un alligatore durante escursione col marito

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