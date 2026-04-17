Cade durante un' escursione | donna trasportata d' urgenza all' Ospedale del Mare

Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in Costiera Amalfitana. Una donna è caduta durante un'escursione e, dopo l'incidente, è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare. Le operazioni di soccorso sono durate alcune ore e hanno coinvolto diverse squadre specializzate.

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in Costiera Amalfitana. Una donna, come riporta SalernoToday, è inciampata durante l’escursione, riportando un grave trauma all’arto inferiore, con frattura.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Una bambina di 8 anni si accascia in palestra durante una crisi epilettica: trasportata d’urgenza in ospedale, è ora fuori pericoloLa bambina di 8 anni ricoverata d'urgenza lunedì scorso dopo una crisi epilettica in palestra è fuori pericolo: trasferita dalla terapia intensiva al... Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate. Ferita una donna, trasportata in ospedaleEmpoli, 31 marzo 2026 – Paura nella tarda mattinata di martedì 31 marzo a Empoli, nella frazione di Pontorme, quando un albero di grosse dimensioni è... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Intervento del Soccorso Alpino sul Monte Cervati: recuperate due persone in difficoltà; Scivola in un canalone durante l’escursione: 54enne in ospedale in codice rosso - BresciaToday; Due giovani calabresi tra i 28 Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella (NOMI). Cade durante un'escursione, morto sull'Appennino RomagnoloRimini – Il cadavere di un uomo che risultava disperso da da sabato 21 febbraio dopo essere uscito per un'escursione, è stato recuperato in mattinata, 22 febbraio a Pennabilli, sull'Appennino riminese ... bologna.repubblica.it "Su quanto è successo all'Ospedale del Mare c'è subito stata immediatamente la massima attenzione tramite la Direzione generale di salute. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #barelle #cronaca #legasalvinipremier #napoliattualità #newsnapoli #n - facebook.com facebook