Video shock | donna uccisa da un agente durante una protesta

Un video diffuso mostra una donna colpita da un agente durante una protesta, mentre si trova vicino a un minivan che riparte. Le immagini sono state registrate in un momento di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Nel filmato si vede l'agente sparare mentre il veicolo si allontana e successivamente altri agenti trascinano il corpo senza intervenire per prestare soccorso. La vicenda ha suscitato molte domande sulla dinamica dell’incidente e sulle azioni delle autorità presenti.

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