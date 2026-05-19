Video shock | donna uccisa da un agente durante una protesta
Un video diffuso mostra una donna colpita da un agente durante una protesta, mentre si trova vicino a un minivan che riparte. Le immagini sono state registrate in un momento di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Nel filmato si vede l'agente sparare mentre il veicolo si allontana e successivamente altri agenti trascinano il corpo senza intervenire per prestare soccorso. La vicenda ha suscitato molte domande sulla dinamica dell’incidente e sulle azioni delle autorità presenti.
? Domande chiave Come ha fatto l'agente a sparare mentre il minivan ripartiva?. Perché gli agenti hanno trascinato il corpo senza prestare soccorso?. Chi garantirà che le prove video non vengano manipolate?. Come si inserisce questo caso nel bilancio delle uccisioni poliziesche?.? In Breve L'incidente è avvenuto a Granville durante una protesta per Tjey Edwardson morto il 12 maggio.. L'Indecom segnala 130 morti per colpi d'arma da fuoco da parte della polizia quest'anno.. Mickel Jackson di Jamaicans for Justice critica la gestione della scena del crimine a Granville.. L'agente coinvolto è stato sospeso dalla Jamaica Constabulary Force in attesa di verifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026
Sullo stesso argomento
Rapina una donna e investe un agente col motorino durante la fuga a Rimini, arrestato un giovaneUn arresto per tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella zona sud...
Una donna abbraccia un toro durante una corrida: la scena è virale (la protesta anche)Durante una corrida, una donna è entrata improvvisamente nell’arena, dirigendosi con passo calmo verso il toro per cingerlo in un abbraccio.