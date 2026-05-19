Scende dall’auto per aiutare un uomo in difficoltà e viene accoltellata all’addome | aggressione choc a Castelgerundo

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna che si trovava in strada a Castelgerundo è stata accoltellata all’addome mentre scendeva dalla sua auto per aiutare un uomo in difficoltà. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha portato in ospedale la vittima, che ha riportato ferite che necessitano di cure mediche. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire le circostanze che hanno portato all’aggressione, ancora avvolta da incertezze.

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Castelgerundo (Lodi), 19 maggio 2026 – Sangue nel Lodigiano, in un’aggressione che è ancora piena di punti di domanda. Una donna di 50 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo. Ferita, la vittima è stata portata in ospedale non in pericolo di vita. La donna era in auto quando ha visto un uomo in apparente difficoltà e si è fermata, scendendo poi dal mezzo per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. L'uomo senza alcun motivo l'ha colpita con un coltello ed è poi fuggito. Sulle sue tracce ci sono i Carabinieri, che hanno ascoltato la deposizione della donna in ospedale. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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