Una donna di 56 anni è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nel quartiere di Manhattan, a New York. La vittima è caduta in un tombino aperto mentre si trovava in strada, e le sue condizioni sono risultate subito critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta in ospedale poche ore dopo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia nel cuore di New York, dove una donna di 56 anni è morta dopo essere precipitata in un tombino aperto nel quartiere di Manhattan. La vittima è stata identificata come Donike Gocaj. La caduta nel centro di Manhattan. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di lunedì 18 maggio all’angolo tra Fifth Avenue e 52nd Street, una delle zone più frequentate della città. Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva appena parcheggiato il proprio SUV accanto a una gioielleria. Dopo essere scesa dall’auto e aver chiuso la portiera, avrebbe percorso pochi passi prima di sprofondare improvvisamente nel vuoto attraverso un tombino aperto. Il racconto dei testimoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna precipita in un tombino aperto: morta in agonia

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