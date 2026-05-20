Durante il tradizionale picnic alla Casa Bianca dedicato al Congresso, l’ex presidente ha fatto un commento ironico rivolto alla moglie, che era presente e ha condotto l’evento come presentatrice ufficiale. In quell’occasione, ha detto che “dovrà sbarazzarsi di Melania”, frase che ha suscitato reazioni tra i presenti. La frase è stata pronunciata in un contesto di tono scherzoso, senza ulteriori dettagli sul significato reale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle affermazioni fatte durante l’evento.

Durante il tradizionale picnic alla Casa Bianca dedicato al Congresso, Donald Trump ha strappato più di un sorriso ai presenti con un intervento dai toni ironici dedicato alla moglie Melania, protagonista dell’evento e sua presentatrice ufficiale. Introdotto proprio dalla first lady, Trump ha aperto il suo breve discorso scherzando sulla crescente popolarità della moglie e sul suo recente successo mediatico. “Detesto parlare dopo di lei, mi fa sembrare così scialbo”, ha detto il presidente, riferendosi al confronto con la presenza scenica di Melania. Poi il passaggio più ironico: “Ha fatto un film che è balzato al primo posto, poi è passato allo streaming ed è andato al primo posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, choc alla Casa Bianca: "Dovrò sbarazzarmi di Melania"

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