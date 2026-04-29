Martedì sera, il presidente degli Stati Uniti e la first lady hanno ricevuto alla Casa Bianca il re e la regina del Regno Unito per una cena ufficiale. Durante l'evento, sono state scattate fotografie e scambiati discorsi formali. La visita rappresenta un momento di incontro tra le due famiglie reali e le autorità americane, con un programma che includeva anche altri incontri istituzionali.

Martedì sera il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno accolto re Carlo III e la regina Camilla alla Casa Bianca in occasione di una cena di Stato. Martedì mattina, Carlo ha tenuto un discorso davanti a una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti, durante la quale ha ripetutamente sottolineato i legami storici e culturali che, secondo lui, hanno cementato un legame duraturo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Carlo è solo il secondo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Congresso. Sua madre, la regina Elisabetta II, tenne un discorso simile nel 1991, sottolineando i legami storici tra i due paesi e l’importanza dei loro valori democratici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Re Carlo III e Camilla accolti alla Casa Bianca da Donald e Melania Trump

Re Carlo e la regina Camilla sono stati accolti alla Casa Bianca da Donald Trump e dalla first lady

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