Il 6 maggio, l’atmosfera alla Casa Bianca nell’East Room è stata caratterizzata da momenti di tensione e imbarazzo, con il protagonista principale che ha sorriso nonostante le circostanze. Melania ha descritto il suo ex marito come “empatico e premuroso”, mentre lui si è lasciato andare a una risata che ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti. Alcuni testimoni riferiscono di aver vissuto un’esperienza insolita durante l’evento.

Beati quelli che erano all’ East Room della Casa Bianca il 6 maggio, perché si sono divertiti davvero. Melania Trump ha infatti tentando l’impresa forse più ardua della sua carriera di First Lady: convincere una platea di madri di militari che Donald Trump è, in fondo, un uomo empatico. Il tentativo è naufragato prima ancora di prendere il largo. L’occasione è stata un evento istituzionale dedicato alle famiglie dei soldati, contesto sobrio e ricco di significato. Nel suo discorso, Melania ha definito suo marito un leader la cui “empatia va oltre il ruolo”. La First Lady non ha potuto più parlare perché la platea ha riso, facendo divertire pure il Presidente degli Stati Uniti d’America che ha così dato vita a una siparietto romantico (?) che nessuno si aspettava.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melania definisce Donald Trump “empatico e premuroso”, ride perfino lui: imbarazzo alla Casa Bianca

Melania and Donald Trump seen in rare, raw footage at 1999 event years before marriage

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