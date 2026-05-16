Bicincittà 2026 a Latina | una domenica di festa all’insegna dello sport
Il 17 maggio si è svolta a Latina la 38esima edizione di “Bicincittà”, una manifestazione dedicata alle famiglie, alle scuole e agli appassionati di bicicletta e attività all’aperto. La giornata ha visto partecipanti di diverse età che hanno preso parte a percorsi e iniziative sportive incentrate sulla mobilità sostenibile e il movimento. La manifestazione si è svolta in diverse aree della città, coinvolgendo numerosi cittadini e organizzatori.
Un’altra domenica all’insegna dello sport a Latina dove il 17 maggio va in scena la 38esima edizione di “Bicincittà”, un evento dedicato alle famiglie, alle scuole e a tutti gli appassionati di bicicletta e di movimento all’aria aperta. E’ un altro dei grandi appuntamenti targati Uisp Latina.E. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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#Online la Selezione Stampa @Uispnazionale. In primo piano: #Bicincittà: A Palazzo S. Giorgio (Reggio Calabria) la presentazione di Bicincittà 2026. Su City Now, @Strettoweb ; Domenica a Latina arriva il 38esimo Bicincittà. Su Latina Oggi ; Il servizio su Uis x.com
#Online la Selezione Stampa Uisp Nazionale. In primo piano: #Bicincittà: A Palazzo S. Giorgio (Reggio Calabria) la presentazione di Bicincittà 2026. Su City Now, Strettoweb; Domenica a Latina arriva il 38esimo Bicincittà. Su Latina Oggi; Il servizio su uispabr facebook
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