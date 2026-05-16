Bicincittà 2026 a Latina | una domenica di festa all’insegna dello sport

Il 17 maggio si è svolta a Latina la 38esima edizione di “Bicincittà”, una manifestazione dedicata alle famiglie, alle scuole e agli appassionati di bicicletta e attività all’aperto. La giornata ha visto partecipanti di diverse età che hanno preso parte a percorsi e iniziative sportive incentrate sulla mobilità sostenibile e il movimento. La manifestazione si è svolta in diverse aree della città, coinvolgendo numerosi cittadini e organizzatori.

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