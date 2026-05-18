Domenica di festa in centro la carovana di Bicincittà invade Latina

Domenica nel centro di Latina si è svolta la 38esima edizione di Bicincittà, una manifestazione organizzata dall’Uisp nazionale che coinvolge oltre 60 città italiane. La carovana ha attirato più di mille partecipanti, che hanno preso parte a un evento dedicato alla mobilità sostenibile e all’inclusione. La giornata ha visto l’affluenza di numerosi cittadini, che hanno percorso le strade del capoluogo pontino in bicicletta, contribuendo a una giornata di festa e partecipazione.

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