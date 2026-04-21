Il pranzo della domenica a La Roccola di Cinto Euganeo

Il prossimo 26 aprile alle 12 si terrà un pranzo domenicale presso il ristorante La Roccola di Cinto Euganeo. Il menu proposto sarà un degustazione che mette in risalto i prodotti e i sapori tipici della primavera nella zona euganea. L’evento è aperto a chi desidera assaporare piatti preparati con ingredienti di stagione in un’atmosfera informale. La prenotazione è consigliata.