Il pranzo della domenica a La Roccola di Cinto Euganeo
Il prossimo 26 aprile alle 12 si terrà un pranzo domenicale presso il ristorante La Roccola di Cinto Euganeo. Il menu proposto sarà un degustazione che mette in risalto i prodotti e i sapori tipici della primavera nella zona euganea. L’evento è aperto a chi desidera assaporare piatti preparati con ingredienti di stagione in un’atmosfera informale. La prenotazione è consigliata.
Un menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea.QuandoDomenica 26 aprile alle ore 12.30.MenuAntipastoI nostri affettatiLe nostre delizie dall’orto alla tavolaPrimiRisotto alle pere e cremosità di taleggioFettuccine alla crema di piselli e speck.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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