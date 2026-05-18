La stagione di Serie A 2025-2026 si avvicina alla conclusione, con l’ultima giornata in programma domenica 24 maggio. Le squadre si preparano a giocare le ultime partite, che determineranno la classifica finale e eventuali qualificazioni alle competizioni europee. Sono stati annunciati gli orari delle partite, mentre le previsioni e i pronostici riguardano le sfide in programma. La giornata promette di essere decisiva per molte squadre coinvolte nella lotta per i punti finali.

La Serie A 20252026 si avvicina all’epilogo. Manca solo una giornata alla fine del massimo campionato e, dopo la festa scudetto dell’Inter in Piazza Duomo, l’aritmetica Champions del Napoli, l’Atalanta in Conference e le retrocessioni in Serie B di Pisa ed Hellas Verona, ora si attendono gli ultimi verdetti. Saranno cinque le gare in contemporanea domenica 24 maggio alle 20.45 nell’ultimo turno. La Lega Serie A ha diffuso anticipi e posticipi della 38a giornata, garantendo la contemporaneità delle squadre impegnate nella corsa Champions (Milan, Roma, Como, Juventus) e nella lotta salvezza (Cremonese e Lecce). Dai risultati di Cremonese-Como... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A 2025-2026, ultima giornata domenica 24 maggio: orari, classifica e pronostici

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