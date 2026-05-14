Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno a che punto siamo? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 15 maggio alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 15:00 si terrà una diretta su Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola, durante la quale si discuterà delle procedure relative alle supplenze con 150 preferenze e della conferma dei docenti di sostegno. L'evento si inserisce nel format Question Time, un appuntamento dedicato a fornire chiarimenti su temi legati al mondo della scuola. Un rappresentante di Anief parteciperà in qualità di ospite per rispondere alle domande degli utenti e aggiornare sulla situazione attuale.

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi i due argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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