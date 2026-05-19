Basket è magia Dole Rimini | sbanca Pesaro davanti a 9 mila spettatori e vola in semifinale playoff
La Dole Rimini ha vinto la partita di basket contro la Victoria Libertas Pesaro davanti a circa 9000 spettatori, di cui 500 provenienti da Rimini. La squadra guidata da coach Dell’Agnello ha preso il comando nel primo tempo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita si è svolta nella Vitrifrigo Arena, dove i tifosi di Rimini hanno festeggiato questa qualificazione in semifinale dei playoff. La vittoria ha portato la squadra in una fase successiva della competizione.
È una Dole Rimini magica quella andata in scena in una Vitrifrigo Arena con quasi 9000 spettatori (di cui 500 da Rimini in festa): la compagine di coach Dell’Agnello scappa nel primo tempo, mantiene stretto il vantaggio acquisito e supera la Victoria Libertas Pesaro con il punteggio finale di. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Basket, missione compiuta per la Dole Rimini: sbriga la pratica Livorno e vola ai playoff contro Pesaro
Basket, la Dole "stritola" Pesaro in gara3: Rbr avanti nella serie 2-1 e ora sogna la semifinale playoffÈ una Dole Rimini quasi perfetta quella che conquista gara 3: il 93-75 finale sulla Victoria Libertas Pesaro fotografa un match che i biancorossi di...
TOMASSINI È CLUTCH: RIMINI ESPUGNA PESARO E ELIMINA LA VL IN G5 La Dole vola in semifinale vincendo in trasferta Gara 5. La squadra di Dell'Agnello conduce per tutta la partita e resiste al tentativo di rimonta della VL con un super Tomassini in facebook
Basket, è magia Dole Rimini: sbanca Pesaro davanti a 9 mila spettatori e vola in semifinale playoffVittoria storica per Rinascita Basket Rimini, che elimina la Vuelle Pesaro dai playoff della serie A2. I ragazzi di coach Dell'Agnello volano in semifinale dove incontreranno l'eterna rivale Ueb Geste ... today.it
Gara5 VL Pesaro-Dole Basket Rimini: diretta testualeAlla Vitrifrigo Arena di Pesaro si gioca gara5 tra Victoria Libertas e Dole Rimini. Dopo le prime quattro sfide la serie dei quarti di finale è sul 2-2. Chi vince affronterà in semifinale Cividale, pe ... newsrimini.it