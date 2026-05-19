Basket è magia Dole Rimini | sbanca Pesaro davanti a 9 mila spettatori e vola in semifinale playoff

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dole Rimini ha vinto la partita di basket contro la Victoria Libertas Pesaro davanti a circa 9000 spettatori, di cui 500 provenienti da Rimini. La squadra guidata da coach Dell’Agnello ha preso il comando nel primo tempo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita si è svolta nella Vitrifrigo Arena, dove i tifosi di Rimini hanno festeggiato questa qualificazione in semifinale dei playoff. La vittoria ha portato la squadra in una fase successiva della competizione.

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È una Dole Rimini magica quella andata in scena in una Vitrifrigo Arena con quasi 9000 spettatori (di cui 500 da Rimini in festa): la compagine di coach Dell’Agnello scappa nel primo tempo, mantiene stretto il vantaggio acquisito e supera la Victoria Libertas Pesaro con il punteggio finale di. 🔗 Leggi su Today.it

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