Basket è magia Dole Rimini | sbanca Pesaro davanti a 9 mila spettatori e vola in semifinale playoff

La Dole Rimini ha vinto la partita di basket contro la Victoria Libertas Pesaro davanti a circa 9000 spettatori, di cui 500 provenienti da Rimini. La squadra guidata da coach Dell’Agnello ha preso il comando nel primo tempo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita si è svolta nella Vitrifrigo Arena, dove i tifosi di Rimini hanno festeggiato questa qualificazione in semifinale dei playoff. La vittoria ha portato la squadra in una fase successiva della competizione.

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