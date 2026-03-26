Nel 2025 in Toscana sono state raccolte quasi 32.000 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, registrando un aumento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un nuovo record per la quantità di rifiuti Raee avviati a riciclo nella regione, evidenziando una crescita nella gestione dei materiali elettronici usati.

La raccolta Raee in Toscana nel 2025 segna un nuovo record: quasi 32mila tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviate a riciclo, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. La regione si conferma al terzo posto in Italia per raccolta pro capite, con 8,74 kg per abitante contro una media nazionale di 6,22 kg. I dati emergono dal Rapporto regionale pubblicato dal Centro di Coordinamento Raee. A trainare la crescita sono soprattutto due categorie: il freddo e clima (R1), che raggiunge le 8.402 tonnellate con un aumento dell’8,6%, e i piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4), in crescita del 9,1% per un totale di 7. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana, boom nel riciclo Raee: quasi 32mila tonnellate di rifiuti elettronici nel 2025

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