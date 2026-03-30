Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione hanno concluso giovedì 26 marzo un accordo sulla riforma delle dogane. La nuova normativa introduce controlli più severi per gli acquisti online e prevede la creazione di un centro di verifica centrale in Europa. La riforma mira a rafforzare i controlli sui beni importati e a regolamentare meglio le spedizioni digitali.

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto giovedì 26 marzo uno storico accordo su una riforma di vasta portata del Codice doganale dell’Unione, con l’obiettivo di adattare l’Unione doganale all’esplosione del e-commerce, rafforzare i controlli sui beni che entrano nel mercato unico e ridurre una frammentazione amministrativa che Bruxelles considera ormai insostenibile. L’intesa interviene su uno dei dossier più sensibili per la competitività e la sicurezza economica europea: la capacità dell’UE di controllare, in modo uniforme, flussi commerciali sempre più massicci, rapidi e difficili da tracciare. L’Unione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo Ue sulla riforma delle dogane: stretta sull’e-commerce e nuovo hub europeo per i controlli

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