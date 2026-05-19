A Legnano, nel Milanese, un insegnante è rimasto ferito durante un episodio avvenuto all’interno di una scuola. Secondo quanto riferito, lo studente coinvolto nel confronto non avrebbe compreso appieno la gravità della situazione. La vicenda ha portato alla luce un episodio di violenza tra studenti, con l’insegnante rimasto coinvolto nel tentativo di placare la lite. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine, mentre si discute di come prevenire simili incidenti in futuro.

Legnano (Milano), 19 maggio 20026 – “So che il ragazzo era più preoccupato per gli effetti di quello che è capitato a me e per la ferita che ho subito: se però non comprende che il vero problema è la rissa che stava inscenando con altri suoi coetanei e che questi comportamenti non possono essere tollerati all’interno di una struttura scolastica, allora n on ha capito quale sia il vero problema ”: è così che il referente del distaccamento dell’Isis Bernocchi di Legnano, il professore 60enne colpito lunedì alla testa da uno degli studenti durante il p arapiglia nato all’interno della scuola, commenta a mente fredda l’episodio in attesa di capire quali saranno i provvedimenti per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, il prof ferito da uno studente: "Non ha capito la gravità dell'accaduto. Il vero problema è la rissa a scuola"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Studente 13enne accoltella la prof filmando tutto - Vita in diretta 25/03/2026

Sullo stesso argomento

Rissa in scuola a Legnano: prof ferito con un’asta metallica? Domande chiave Come ha fatto un oggetto comune a diventare un'arma contundente? Perché la lite tra studenti è degenerata in un attacco fisico? Chi...

Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a...

Legnano, il prof ferito da uno studente: Non ha capito la gravità dell'accaduto. Il vero problema è la rissa a scuolaIl docente 60enne colpito alla testa con un'asta di metallo: Non mi ha ferito volontariamente: gli studenti coinvolti non hanno però compreso che proprio questi comportamenti sono inaccettabili ... ilgiorno.it

Interviene per fermare una lite tra studenti: prof colpito con un’asta metallica all’ex Medea di LegnanoNoi di LegnanoNews abbiamo a cuore l'informazione del nostro territorio e cerchiamo di essere sempre in prima linea per informarvi in modo puntuale. legnanonews.com