Djokovic | Boicottaggio? Ve l' avevo detto Amo Roma e punto a Parigi Su Sinner | Vincerà qua

Da gazzetta.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, il tennista serbo ha commentato il possibile boicottaggio, affermando di averlo già previsto e di amare Roma, puntando poi a Parigi. Ha anche parlato di Sinner, sostenendo che il giovane italiano è destinato a vincere gli Internazionali, forse già in questa edizione. Le sue parole si sono concentrate sui prossimi obiettivi nel circuito e sulle prospettive dei colleghi italiani.

“Ve l’avevo detto”. Novak Djokovic, interrogato sull’argomento del giorno (la minaccia di boicottaggio degli Slam), non fa che rimandare a quanto aveva denunciato in passato, ai tempi in cui guidava il Player Council e fondava il sindacato alternativo Ptpa. “La nuova generazione sta arrivando e sono felice che ci sia la volontà, da parte dei leader del nostro sport come Aryna (Sabalenka, ndr), di fare davvero un passo avanti e capire le dinamiche di come funziona la politica del tennis, capire cosa deve essere fatto non solo per il proprio beneficio, ma per quello di tutti. Questa, per me, è vera leadership. Lo rispetto molto e la sostengo”. Il campione serbo argomenta: “Facciamo tutti parte dello stesso sport.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Djokovic: "Boicottaggio? Ve l'avevo detto. Amo Roma e punto a Parigi". Su Sinner: "Vincerà qua"

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