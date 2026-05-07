Djokovic | Boicottaggio? Ve l' avevo detto Amo Roma e punto a Parigi Su Sinner | Vincerà qua

Durante una conferenza stampa, il tennista serbo ha commentato il possibile boicottaggio, affermando di averlo già previsto e di amare Roma, puntando poi a Parigi. Ha anche parlato di Sinner, sostenendo che il giovane italiano è destinato a vincere gli Internazionali, forse già in questa edizione. Le sue parole si sono concentrate sui prossimi obiettivi nel circuito e sulle prospettive dei colleghi italiani.

“Ve l’avevo detto”. Novak Djokovic, interrogato sull’argomento del giorno (la minaccia di boicottaggio degli Slam), non fa che rimandare a quanto aveva denunciato in passato, ai tempi in cui guidava il Player Council e fondava il sindacato alternativo Ptpa. “La nuova generazione sta arrivando e sono felice che ci sia la volontà, da parte dei leader del nostro sport come Aryna (Sabalenka, ndr), di fare davvero un passo avanti e capire le dinamiche di come funziona la politica del tennis, capire cosa deve essere fatto non solo per il proprio beneficio, ma per quello di tutti. Questa, per me, è vera leadership. Lo rispetto molto e la sostengo”. Il campione serbo argomenta: “Facciamo tutti parte dello stesso sport.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic: "Boicottaggio? Ve l'avevo detto. Amo Roma e punto a Parigi". Su Sinner: "Vincerà qua" Notizie correlate Internazionali, Djokovic ‘gufa’ Sinner? “Vincerà il torneo. Sì al boicottaggio degli Slam”(Adnkronos) – Jannik Sinner vincerà gli Internazionali d'Italia 2026, parola di Novak Djokovic. Sinner passeggia su Zverev e conquista Madrid. “Ora voglio Roma e Parigi”. Meloni: “Sei nella storia”Un gioco da ragazzi, per Jannick Sinner, conquistare anche Madrid passeggiando sul tedesco Zverev. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan, chi gioca al posto di Modric? Jashari vuole convincere Allegri; Shakhtar-Crystal Palace: Il pronostico è con gli inglesi, agli ucraini serve un’impresa; Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esami. Internazionali, Djokovic 'gufa' Sinner? Vincerà il torneo. Sì al boicottaggio degli SlamJannik Sinner vincerà gli Internazionali d'Italia 2026, parola di Novak Djokovic. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista serbo, al rientro nel circuito da Indian Wells, ha espresso un parere piuttosto fo ... adnkronos.com Da Paolini a Sabalenka, il tennis sindacale a Roma: monta l’ipotesi di un boicottaggio del Roland GarrosLa questione premi tiene banco al Foro Italico. La numero 1 del mondo: Boicottare Parigi? E' l'unico modo per lottare per i nostri diritti ... dire.it Sarà perché ti amo Roma mia #roma #rome #italia #italy - facebook.com facebook Manuela #Giugliano giura amore alla #ASRomaWomen : "Amo Roma, amo la città, i tifosi, tutto questo. Ho un anno di contratto qui, ma stiamo lavorando per proseguire" Aria di rinnovo per la centrocampista giallorossa, che ormai è simbolo di questo d x.com