Nella serata del 14 aprile, una località vicino ad Ancona è stata teatro di un evento con musica, una pista improvvisata e numerosi partecipanti che ballavano. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità legate alla presenza di un dj set non autorizzato. Le autorità hanno deciso di chiudere il ristorante coinvolto per dieci giorni a causa delle violazioni emerse.

Ancona, 14 aprile 2026 — Una serata con musica, una pista improvvisata e decine di persone a ballare. Ma dietro l’atmosfera da festa si nascondeva una situazione ben diversa, fatta di irregolarità e carenze gravi. Per questo un ristorante della provincia di Ancona è stato chiuso per dieci giorni su disposizione del Questore, Cesare Capocasa, dopo un controllo che ha fatto emergere numerosi problemi. Tutto è partito da una verifica effettuata lo scorso 29 marzo, quando le forze dell’ordine sono intervenute durante una serata organizzata all’interno del locale. Gli agenti della Squadra amministrativa, insieme a guardia di finanza e vigili del fuoco, si sono trovati davanti a una vera e propria festa danzante: musica ad alto volume, dj set e clienti intenti a ballare in una sala normalmente destinata alla ristorazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dj set abusivo e gravi irregolarità: ristorante chiuso 10 giorni

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