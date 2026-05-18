È stata resa nota la data ufficiale del divorzio tra l’ex calciatore e la conduttrice. Dopo anni di relazione, l’accordo tra le parti è stato formalizzato e le procedure legali sono in fase di completamento. Le due figure pubbliche si apprestano a concludere la separazione, mentre si avvicinano le eventuali nuove nozze. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i follower, che seguono con interesse gli sviluppi della vicenda.

L’addio definitivo fra Ilary Blasi e Francesco Totti sta per arrivare. La data del divorzio fra l’ex calciatore e la conduttrice è stata infatti ufficializzata. Ilary Blasi e Totti: faccia a faccia in tribunale. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, il prossimo 22 maggio Ilary Blasi e Francesco Totti saranno i protagonisti di un faccia a faccia in tribunale per firmare le carte del divorzio. Gli ex si sarebbero dovuti incontrare lo scorso 21 marzo, poi la data era stata rinviata. Non si tratta della separazione definitiva, che arriverà a settembre, ma di una data essenziale nel lungo percorso che segna la fine del matrimonio fra Totti e Ilary. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi e Francesco Totti: c’è la data del divorzio. Le nuove nozze si avvicinano

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